Фетисов: матч звезды НХЛ Дацюка в РФ может стать хорошим примером

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов объяснил aif.ru важность проведения прощального матча двукратного обладателя Кубка Стэнли и олимпийского чемпиона Павла Дацюка в родном Екатеринбурге.
«Естественно, это важно — провести прощальный матч на родине, где Павел появился в хоккейном мире. Это был очень красивый праздник, со смыслами, а предигровое шоу вообще потрясло всех — насколько было все продумано! Я видел, как у женщин на трибунах наворачивались слезы, как мальчишки, открыв рот, смотрели на эту красоту — как шло становление Павла как игрока, как ему не просто было пробиваться даже на уровне дворовой команды, как рядом были мама и папа, поддержка семьи», — рассказал Фетисов.
Он добавил, что такое спортивное шоу сегодня может быть хорошим примером для воспитания ребят не только в Екатеринбурге, но и в России в целом.
«То есть показать, что у каждого мальчишки есть шанс пробиться. И, конечно же, смысл прощального матча заключался и в том, чтобы сказать слова благодарности болельщикам, родным и близким, семье, товарищам по команде», — подытожил Фетисов.
Ранее депутат Госдумы в комментарии aif.ru выразил уверенность, что у Дацюка сегодня есть все возможности стать хоккейным тренером или спортивным чиновником.
Как сообщалось, в Екатеринбурге состоялся прощальный матч Дацюка с участием звезд хоккея.
Павел Дацюк родился в Екатеринбурге в 1978 году. Начинал карьеру в местных командах, затем играл и в КХЛ, и в НХЛ. Выигрывал Кубок Гагарина в составе питерского СКА (2017), дважды Кубок Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» (2002, 2008), чемпионат мира (2012) и Олимпийские игры (2018).
Дацюка называли «Волшебником» из-за способности забивать из самых неудобных позиций.