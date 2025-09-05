В выходные в Перми изменится схема движения общественного транспорта

6 и 7 сентября в связи с проведением Пермского марафона в городе будут ограничивать движение. Соответственно изменятся маршруты автобусов и трамваев, а некоторые будут укорочены, рассказали в городском дептрансе.
В субботу, 6 сентября, будет ограничено движение по улице Ленина: с 00:00 до 12:00 и с 19:00 до конца дня будет закрыто движение в квартале между Борчанинова и Крисанова. С 12:00 до 19:00 — от площади Гайдара до улицы Борчанинова. В эти часы автобусы пойдут в объезд по Екатерининской и Луначарского. Автобусы № 35 и № 46 направятся в объезд по Монастырской без заезда на улицу Ленина.
Наиболее масштабные ограничения ожидаются в центре города в воскресенье, 7 сентября. С 04:00 до 16:30 будет закрыто движение на участках улиц Ленина, Революции, Сибирской, Монастырской и Комсомольского проспекта. Для объезда автобусы будут использовать улицы Пушкина и Революции, Компрос, улицы Белинского и Островского.
Ряд маршрутов будут укорочены. Так, автобусы № 3 и № 30 будут ходить до Автовокзала, № 32 — до остановки «Улица Максима Горького» на улице Луначарского. Автобусы № 51 и № 71 — до остановок «Комсомольская площадь» и «Площадь Карла Маркса» соответственно. Автобус № 72 — до Универсама. Маршрут автобуса № 10 поделится на две части: «Садовый — Улица Максима Горького» и «Микрорайон Нагорный — Универсам».
В эти же часы в воскресенье будет ограничиваться и движение трамваев. Маршруты изменятся так: № 4 — Велта — Висим; № 5 — Разгуляй — Бахаревка; № 7 — Разгуляй — ВРЗ; трамвай № 11 ходить не будет.
В дептрансе рекомендуют проявить особую внимательность гостям города и местным жителям, прибывающим и отправляющимся с Речного вокзала и станции «Пермь I». Во время закрытия улиц добраться к этим двум вокзалам можно будет только на электропоездах Горнозаводского направления.
После 16:30 в воскресенье большинство ограничений будут сняты. Останется ограничение движения в квартале между улицами Борчанинова и Крисанова. Автобусы будут объезжать его по Екатерининской и Луначарского. Автобусы № 35 и № 46 пойдут в объезд по Монастырской, не заезжая на Ленина.