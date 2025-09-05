В выходные в Перми изменится схема движения общественного транспорта

В субботу, 6 сентября, будет ограничено движение по улице Ленина: с 00:00 до 12:00 и с 19:00 до конца дня будет закрыто движение в квартале между Борчанинова и Крисанова. С 12:00 до 19:00 — от площади Гайдара до улицы Борчанинова. В эти часы автобусы пойдут в объезд по Екатерининской и Луначарского. Автобусы № 35 и № 46 направятся в объезд по Монастырской без заезда на улицу Ленина.