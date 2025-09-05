Джо Байден перенес повторную операцию по удалению раковых клеток кожи

Экс-президент США Джо Байден вновь перенес операцию по удалению раковых клеток кожи. Об этом сообщил телеканал NBC News.
Бывшему американскому лидеру сделали так называемую операцию Моса, которая используется для лечения распространенных форм рака кожи. По словам пресс-секретаря Байдена, он хорошо восстанавливается после процедуры. Точная дата операции не уточняется, однако ранее были опубликованы фотографии, на которых у Байдена виден большой шов на голове, говорится в сообщении.
О болезни Байдена стало известно вечером 18 мая: в СМИ написали, что у него выявлена агрессивная форма рака предстательной железы. Согласно заявлению пресс-секретаря, опухоль оценивается по шкале Глисона в 9 баллов (пятая группа), при этом метастазы распространились на костную ткань. Бывший врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что Байдену осталось жить от 12 до 18 месяцев. Он добавил, что заболевание сильно запущено.
Еще 13 мая у Байдена в предстательной железе был выявлен небольшой узелок. Тогда в коротком заявлении уточнялось, что данная находка «требовала дальнейшего обследования».