Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области 83 человека пострадали от укусов клещей за неделю

С начала эпидсезона за медпомощью обратились 16,5 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области клещи сохраняют свою активность. По данным на начало сентября, за медицинской помощью после укусов уже обратились более 16,5 тысяч местных жителей, включая 4 тысячи детей. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

— Только с 29 августа по 5 сентября было зарегистрировано 83 новых случая. С начала эпидсезона 131 человек заболел клещевым боррелиозом, 96 — энцефалитом, еще семь подхватили риккетсиоз, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Хотя осенний период характеризуется снижением активности клещей, риск укусов сохраняется. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности при посещении лесов и немедленно обращаться за медицинской помощью в случае обнаружения присосавшегося клеща.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что землетрясение произошло в Бурятии утром 5 сентября.