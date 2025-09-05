В Иркутской области 83 человека пострадали от укусов клещей за неделю

В Иркутской области клещи сохраняют свою активность. По данным на начало сентября, за медицинской помощью после укусов уже обратились более 16,5 тысяч местных жителей, включая 4 тысячи детей. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
— Только с 29 августа по 5 сентября было зарегистрировано 83 новых случая. С начала эпидсезона 131 человек заболел клещевым боррелиозом, 96 — энцефалитом, еще семь подхватили риккетсиоз, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Хотя осенний период характеризуется снижением активности клещей, риск укусов сохраняется. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности при посещении лесов и немедленно обращаться за медицинской помощью в случае обнаружения присосавшегося клеща.
