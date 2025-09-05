Ушаков заявил, что пока непонятно, когда состоится визит Ким Чен Ына в РФ

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что пока непонятно, когда состоится визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию, но очередь его. Об этом представитель Кремля заявил в пятницу, 5 сентября.
«Просто очередь председателя государственных дел к нам приехать. Когда это будет, пока непонятно», — сказал он журналистам.
Напомним, что президент России Владимир Путин пригласил коллегу из КНДР посетить Москву во время их встречи в Китае. О том, что точная дата поездки Ким Чен Ына пока неизвестна, ранее говорил и пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Однако политик подчеркнул, что при желании со стороны лидера КНДР визит, конечно же, будет подготовлен.
Как KP.RU писал ранее, личная встреча российского и северокорейского лидеров в Пекине продлилась более двух часов. По ее итогам Владимир Путин проводит Ким Чен Ына до машины.
5 сентября Владимир Путин проводит пленарное заседание ВЭФ. KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.