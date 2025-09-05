Ушаков заявил, что пока непонятно, когда состоится визит Ким Чен Ына в РФ

Напомним, что президент России Владимир Путин пригласил коллегу из КНДР посетить Москву во время их встречи в Китае. О том, что точная дата поездки Ким Чен Ына пока неизвестна, ранее говорил и пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Однако политик подчеркнул, что при желании со стороны лидера КНДР визит, конечно же, будет подготовлен.