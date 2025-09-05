В столице Дальнего Востока построят «ТигроПарк»

«Все общественные пространства, которые мы облагораживаем в столице Дальнего Востока с помощью бизнеса, — очень важная работа, которая делает жизнь горожан более удобной и комфортной. Отмечу, что будущее общественное пространство на Калинина еще связано с сохранением популяции амурского тигра, главным символом Приморского края», — обозначила Вера Щербина.