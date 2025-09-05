Ричмонд
В столице Дальнего Востока построят «ТигроПарк»

Во Владивостоке благоустроят общественное пространство для интерактивных представлений.

Источник: правительство Приморского края

Председатель Правительства Приморского края Вера Щербина подписала соответствующее соглашение с бизнесом и НКО на полях Восточного экономического форума.

Свои подписи на меморандуме также поставили президент группы компаний «Аква-Ресурсы» Руслан Кондратов, генеральный директор АНО «Центр “Амурский тигр”» Сергей Арамилев и глава Владивостока Константин Шестаков.

Согласно соглашению на улице Калинина запланировано благоустройство общественного пространства для интерактивных представлений «ТигроПарк», отмечает пресс-служба краевого кабмина.

«Все общественные пространства, которые мы облагораживаем в столице Дальнего Востока с помощью бизнеса, — очень важная работа, которая делает жизнь горожан более удобной и комфортной. Отмечу, что будущее общественное пространство на Калинина еще связано с сохранением популяции амурского тигра, главным символом Приморского края», — обозначила Вера Щербина.