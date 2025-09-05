Геронтолог Новоселов объяснил непроходящие синяки у Трампа атеросклерозом

Синяки на теле у президента США Дональда Трампа, которые он тщательно скрывает, могут быть связаны с атеросклерозом. Об этом aif.ru заявил врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов.
«Возможно, Трамп принимает какую-то антикоагуляционную или антитромботическую терапию, что является профилактикой тромбоза сосудов, связанным с заболеванием атеросклероза, иногда его еще называют атеротромбоз. Чем человек старше, тем проблема сердечно-сосудистых катастроф становится больше», — сказал Новоселов.
Врач отметил, что причины появления синяков на теле могут быть разными, но основная — возраст.
«Очевидно, его врачи проводят какую-то терапию. И эти синяки являются следствием того, что была какая-то нагрузка, ударился, например, где-то. Если мы с вами ударимся, то у нас может не быть синяка или он будет малозаметен, а у него вплоть до того, что рукопожатие приводит к синякам», — добавил Новоселов.
Ранее в сети прошли слухи о смерти Трампа. Причиной стало в том числе то, что он за несколько дней до исчезновения появился на публике с гематомой, замазанной тональным средством.
Через несколько дней Трамп выступил с заявлением и назвал слухи о своей смерти сумасшедшими.