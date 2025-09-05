Песков: Между спецслужбами РФ и США есть каналы общения

Россия и Соединённые Штаты сохраняют каналы общения между специальными службами. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью ТАСС, которое он дал на полях Восточного экономического форума-2025 во Владивостоке.
При этом Песков отметил, что пока это не привело к комплексному оживлению всех связей между Москвой и Вашингтоном.
«Они есть. Существуют каналы общения», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом официальный представитель Кремля отметил, что речь идёт не только о связи между спецслужбами двух стран, но и о контактах по различным линиям, в частности, между Кремлём и Белым домом.
Ранее Песков высказался о гарантиях безопасности для Украины, заявив, что они остались в стамбульских договоренностях.
Также Песков напомнил, что гарантии безопасности нужны не только Украине, но и России.