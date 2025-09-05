Индустриальный район Хабаровска с 8 сентября останется без горячей воды

Уже в следующий понедельник, 8 сентября, жители Индустриального, а также частично Центрального и Железнодорожного районов Хабаровска останутся без горячей воды. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», с этого дня на ТЭЦ-1 стартуют гидравлические испытания на прочность и плотность тепломагистралей — которые завершатся 12 сентября. Однако этими сроками энергетики не ограничатся — с 13 по 21 сентября теплоэлектроцентраль будет остановлена на текущий ремонт.