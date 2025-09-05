Индустриальный район Хабаровска с 8 сентября останется без горячей воды

Уже в следующий понедельник, 8 сентября, жители Индустриального, а также частично Центрального и Железнодорожного районов Хабаровска останутся без горячей воды. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», с этого дня на ТЭЦ-1 стартуют гидравлические испытания на прочность и плотность тепломагистралей — которые завершатся 12 сентября. Однако этими сроками энергетики не ограничатся — с 13 по 21 сентября теплоэлектроцентраль будет остановлена на текущий ремонт.
По информации пресс-службы администрации Хабаровска, без горячей воды останется весь Индустриальный район города. Что касается Центрального района, то здесь отключения коснутся потребителей, проживающих в границах улиц Гамарника, Пушкина и Мухина. В Железнодорожном районе греть тазики будут в микрорайоне «Хабаровск-2», в посёлке Горького, а также на улицах Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской и на ДОСах.
Кроме того, с 15 по 19 сентября горячая вода будет отсутствовать в зоне обслуживания Хабаровской ТЭЦ-3. Гидравлические испытания коснутся Краснофлотского и Кировского районов города в границах Амурского бульвара, улиц Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежской и Ленинградской. Железнодорожный район отключат полностью, за исключением домов на улицах Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, а также на ДОСах, в районе «Хабаровск-2» и в посёлке Горького. Частично без коммунальной услуги останется Центральный район, в границах улиц Ленина — Ленинградской — Дикопольцева — Карла Маркса — Амурского бульвара — Гоголя — Некрасова.
Что ТЭЦ-2, то гидравлические испытания здесь запланированы с 22 по 25 сентября. Горячее водоснабжение ограничат в Кировском районе: Амурский бульвар — Джамбула — Металлистов — Тихоокеанская — Истомина — Амурский бульвар; в Центральном районе: Амурский бульвар, Шеронова, Ленина от площади Блюхера до Шевченко и Гамарника; Индустриальный район: улица Калинина — переулок Доступный — Волочаевская и Гамарника.
Помимо этого, С 22 по 28 сентября пройдут испытания сетей и текущий ремонт котельной в Волочаевском городке. В связи с этим горячее водоснабжение будет отсутствовать у потребителей на улице Подгаева.
Во время испытаний горожанам следует быть предельно внимательными в связи с возможностью образования дефектов на теплосетях. При обнаружении проседания грунта, появления пара или выхода воды на поверхность необходимо обойти опасный участок, не пытаться пересечь его пешком или на транспорте. В случаях появления повреждений в системах отопления немедленно сообщать в организации, обслуживающие ваш дом.