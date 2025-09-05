В Кремле рассказали о процессе нормализации отношений между Россией и США

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что процесс нормализации отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки проходит медленно. Соответствующее заявление было сделано на полях Восточного экономического форума.
Представитель Кремля подчеркнул, что российско-американские отношения значительно деградировали по вине действий администрации президента США Джо Байдена. Пресс-секретарь констатировал, что процесс нормализации диалога между двумя странами проходит сложно и требует времени. Песков призвал набраться терпения.
«И исправлять это сложно, это будет процесс, растянутый по времени. Здесь нужно набраться терпения», — указал он.
Прежде посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев выразил надежду, что переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа улучшат дипломатические отношения между странами.