Песков оценил намерения Путина по встречам, касающимся Украины

Президент России Владимир Путин готов к встречам, касающимся вопросов украинского конфликта. Указанные контакты могут быть разного рода. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума, пишет РИА Новости.
Представитель Кремля подчеркнул, что Владимир Путин открыт, в том числе, для трехсторонней беседы. Глава государства готов встретиться с американским лидером Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским.
«Владимир Путин открыт для разного рода встреч по Украине, в том числе к трехсторонним переговорам с Трампом и Зеленским», — пояснил Дмитрий Песков.
Он также подчеркнул, что Москву не устроит предоставление Западом гарантий безопасности Украине. Пресс-секретарь заявил, что иностранные военные контингенты не могут на это влиять.