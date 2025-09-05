В новосибирских школах появится предмет «История нашего края»

Старт разработки учебника запланирован на 2026 год.
Министр образования региона Мария Жафярова сообщила о планах по внедрению нового школьного предмета, который будет посвящён истории Новосибирской области. В связи с этим ведётся активная работа над созданием специального учебного пособия. Об этом рассказали «Вести Новосибирск».
По словам главы ведомства, Министерство просвещения РФ в ближайшее время направит в субъекты федерации технические задания для разработки региональных учебников. Документ поступит до конца текущего года.
Уже сейчас сформирована команда специалистов для работы над учебником. В состав рабочей группы войдут представители педагогического университета и регионального института повышения квалификации.
Старт разработки учебника запланирован на 2026 год. После создания и апробации учебного материала новый предмет будет внедрён в школьную программу.