В минпросвещения Башкирии предупредили о распространяемом в соцсетях фейке

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в социальных сетях, мессенджерах распространяется письмо якобы министерства просвещения Башкирии «о введении обязательных удержаний из заработной платы работников образовательных организаций Республики Башкортостан на 2025−2026 учебный год».
«Данное “письмо” не соответствует действительности, просим не поддаваться на провокации, сохранять бдительность и доверять только проверенным источникам информации. Вся официальная информация размещается на сайте министерства просвещения РБ, а также на официальных страницах ведомства в соцсетях», — предупредили в министерстве.