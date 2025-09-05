Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 5 сентября 2025: В Кишиневе сгорело очередное кафе — что происходит; на встречи с агитаторами ПАС людей сгоняют чуть ли не силой и во время обеда; почему Ит

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 5 сентября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 5 сентября 2025:

1. Агитаторы ПАС лишают рабочий люд Молдовы обедов: Пасовцы не понимают, почему на встречи с ними людей сгоняют силой.

2. В Кишиневе на Чеканах сгорело кафе: Дым от пожара был виден со всех районов столицы.

3. «Что ты делаешь! Машина едет!»: Названа причина страшной аварии в Румынии, в которой погибли три гражданина Молдовы.

4. Италия — идеальное место для фальсификации выборов в Молдове: «Неиспользованными окажутся примерно 300 тысяч бюллетеней, переставляете, какие возможности для вброса?!».

5. Выборы превратились в охоту на людей: Полиция Молдовы стала «голосом запугивания» и расправы ПАС.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Каково это полиции — быть причастным к гибели людей в Молдове: Почему Санду не остановила репрессии после смерти первой жертвы электоральной мести.

В селе Авдарма проводили в последний путь Родиона Саранди, который умер из-за того, что его жене выписали штраф якобы за электоральную коррупцию (далее…).

Языковой конфликт в супермаркете Кишинева: Главное, чтобы человек был хороший, по счастью хороших людей в Молдове намного больше, чем последователей пещерного национализма.

Корреспондент «КП» в Молдове стал свидетелем чрезвычайно неприятной ситуации (далее…).

Самые богатые кандидаты в депутаты парламента Молдовы от ПАС: Мало им миллионов — когда ж вы, наконец, наедитесь?!

Среди самых богатых кандидатов ПАС есть и жительница Гагаузии (далее…).