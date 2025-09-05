Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 5 сентября 2025:
1. Агитаторы ПАС лишают рабочий люд Молдовы обедов: Пасовцы не понимают, почему на встречи с ними людей сгоняют силой.
2. В Кишиневе на Чеканах сгорело кафе: Дым от пожара был виден со всех районов столицы.
3. «Что ты делаешь! Машина едет!»: Названа причина страшной аварии в Румынии, в которой погибли три гражданина Молдовы.
4. Италия — идеальное место для фальсификации выборов в Молдове: «Неиспользованными окажутся примерно 300 тысяч бюллетеней, переставляете, какие возможности для вброса?!».
5. Выборы превратились в охоту на людей: Полиция Молдовы стала «голосом запугивания» и расправы ПАС.
Каково это полиции — быть причастным к гибели людей в Молдове: Почему Санду не остановила репрессии после смерти первой жертвы электоральной мести.
В селе Авдарма проводили в последний путь Родиона Саранди, который умер из-за того, что его жене выписали штраф якобы за электоральную коррупцию (далее…).
Языковой конфликт в супермаркете Кишинева: Главное, чтобы человек был хороший, по счастью хороших людей в Молдове намного больше, чем последователей пещерного национализма.
Корреспондент «КП» в Молдове стал свидетелем чрезвычайно неприятной ситуации (далее…).
Самые богатые кандидаты в депутаты парламента Молдовы от ПАС: Мало им миллионов — когда ж вы, наконец, наедитесь?!
Среди самых богатых кандидатов ПАС есть и жительница Гагаузии (далее…).