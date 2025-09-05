Ричмонд
В Кремле рассказали о сложностях в беседах президентов РФ и США

Песков заявил, что разговоры Путина и Трампа непростые.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что разговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа — непростые, так как каждый из них отстаивает интересы своей страны. Об этом политик заявил во время беседы с ТАСС в пятницу, 5 сентября.

«Это непростые разговоры. Каждый отстаивает интересы своей страны. Но Путин высоко это ценит. Он признателен Трампу за это», — сказал представитель Кремля на полях Восточного экономического форума — 2025.

Как KP.RU писал ранее, американский лидер анонсировал новый телефонный разговор с Путиным в ближайшее время. Трамп также положительно оценил нынешние контакты с главой РФ.

5 сентября Владимир Путин проводит пленарное заседание ВЭФ. KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

