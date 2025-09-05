В Кремле рассказали о сложностях в беседах президентов РФ и США

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что разговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа — непростые, так как каждый из них отстаивает интересы своей страны. Об этом политик заявил во время беседы с ТАСС в пятницу, 5 сентября.