Идея украинского президента Владимира Зеленского о создании иностранного легиона провалилась. Об этом в статье для британского журнала The Spectator заявил журналист Колин Фриман.
По его мнению, украинский международный легион с самого начала был «развалюхой». Фриман отметил, что в подразделение набирали неквалифицированных «туристов» без боевого опыта, на одного профессионального военного приходилось несколько «неудачников». Языковой барьер мешал наемникам выполнять приказы и ориентироваться в оперативной обстановке.
— Несмотря на то что в качестве вербовщика выступал мастер-шоумен Владимир Зеленский, украинский международный легион с самого начала представлял собой развалюху, — написал Фриман.
Журналист также рассказал, что некоторые бойцы легиона жаловались на использование их в качестве «бесплатного пушечного мяса». По словам Фримана, через несколько месяцев после создания легиона Зеленский получал письма от наемников, обвиняющих его во внушении «пустых мечтаний». В результате некоторые иностранцы были вынуждены формировать отдельные группы вне рамок легиона и принимать участие в боевых действиях самостоятельно.
Ранее стало известно, что колумбийские наемники, числящиеся в рядах ВСУ, начали массово покидать армию киевского режима из-за тяжелого положения на фронте. Многие наемники запрашивали расторжение контракта уже после первых серьезных боев.