Журналист также рассказал, что некоторые бойцы легиона жаловались на использование их в качестве «бесплатного пушечного мяса». По словам Фримана, через несколько месяцев после создания легиона Зеленский получал письма от наемников, обвиняющих его во внушении «пустых мечтаний». В результате некоторые иностранцы были вынуждены формировать отдельные группы вне рамок легиона и принимать участие в боевых действиях самостоятельно.