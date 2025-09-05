В Иркутске впервые пройдет турнир по боям на голых кулаках Prime FL

Это первый в истории региона турнир такого уровня, который соберет ведущих бойцов из стран СНГ. Зрители увидят 11 поединков, включая главный бой вечера между Мохаммадом Хейбати, известным как «Персидский Дагестанец», и иркутским спортсменом Анатолием Надратовским («Сибирский Конор»).
Выступят звезды индустрии: Ибрагим «Никархо» Исламов, Кирилл «Тольятти» Черняев, Курейш Сагов и Тимурлан «Барс» Пирматов. Откроют событие местные бойцы, прошедшие жесткий отбор и получившие право представлять Иркутскую область на международной арене.
Организаторами турнира выступили лига Prime FL, компании «Бумеранг Кэпитал» и «Ава Групп» при поддержке губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и Федерации бокса. Проведение мероприятия укрепит статус Иркутска как города с богатыми боксерскими традициями и станет новым этапом в развитии спортивного потенциала региона, отмечает пресс-служба мэрии.
Вход на мероприятие свободный. Возрастное ограничение — 18+.