Фетисов: практически все наши великие хоккеисты вернулись на родину

Очень важно, что практически все российские хоккеисты, которые играли в НХЛ, возвращаются на родину, сказал aif.ru депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, комментируя прощальный матч двукратного обладателя Кубка Стэнли и олимпийского чемпиона Павла Дацюка в Екатеринбурге.
«Можно сказать, что практически все наши великие хоккеисты вернулись на родину, скажем так, из командировки в Северной Америке. Это важно сегодня. Но самое главное, чтобы они имели возможность свой опыт применить в родной стране», — сказал Фетисов.
Он добавил, что не у каждого сейчас есть возможность и желание получить поддержку в регионах на открытие, к примеру, хоккейной школы.
«При этом считаю, это тот ресурс, который поможет аккумулировать опыт советской школы, откуда в основном вышли наши хоккеисты, и то, что они сумели увидеть в Северной Америке, и создать современный стиль развития хоккея в нашей стране», — сказал Фетисов.
Собеседник aif.ru отметил, что такие инициативы должны приветствоваться, так как «эти ребята имеют опыт, имя и желание сделать хоккей таким, как они его видят».
«Каждый из них имеет свою индивидуальность, свой почерк. И очень важно именно найти и раскрыть в юных хоккеистах тот талант, который позволил Павлу Дацюку и другим ребятам, которые возвращаются, заниматься любимым делом», — подытожил Фетисов.
Ранее депутат Госдумы в комментарии aif.ru выразил уверенность, что у Дацюка сегодня есть все возможности стать хоккейным тренером или спортивным чиновником.
Как сообщалось, в Екатеринбурге состоялся прощальный матч Дацюка с участием звезд хоккея.
Павел Дацюк родился в Екатеринбурге в 1978 году. Начинал карьеру в местных командах, затем играл и в КХЛ, и в НХЛ. Выигрывал Кубок Гагарина в составе питерского СКА (2017), дважды Кубок Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» (2002, 2008), чемпионат мира (2012) и Олимпийские игры (2018).
Дацюка называли «Волшебником» из-за способности забивать из самых неудобных позиций.