Участники ВЭФ выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с Сигалом

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Участники пленарной сессии юбилейного Восточного экономического форума из разных стран выстроились в очередь, чтобы сделать фотографию с американским актером с российским гражданством Стивеном Сигалом, передает корреспондент РИА Новости.
Сигал также один из гостей пленарной сессии.
Как ожидается, участниками пленарной сессии будут президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар, премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон, заместитель председателя постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.
Десятый Восточный экономический форум проходит