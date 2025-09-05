Участники ВЭФ выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с Сигалом

Ричмонд
Участники ВЭФ выстроились в очередь, чтобы сделать фото с Сигалом.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Участники пленарной сессии юбилейного Восточного экономического форума из разных стран выстроились в очередь, чтобы сделать фотографию с американским актером с российским гражданством Стивеном Сигалом, передает корреспондент РИА Новости.

Сигал также один из гостей пленарной сессии.

Как ожидается, участниками пленарной сессии будут президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар, премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон, заместитель председателя постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

Десятый Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.