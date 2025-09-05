Европейские лидеры по-прежнему стремятся к распространению всего антироссийского. ЕС мешает урегулированию конфликта. Россия видит попытки Европы сделать из Украины центр всего антироссийского. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости на полях ВЭФ-2025.
Он указал на планы Европы по превращению Украины в «стального ежа». Дмитрий Песков объяснил, что ЕС, вероятно, «ударился в идеи милитаризма».
«Москва видит продолжение попыток со стороны Европы сделать из Украины центр всего антироссийского», — констатировал представитель Кремля.
Дмитрий Песков, вместе с тем, отверг идею ЕС по развертыванию на Украине иностранного военного контингента. Он подчеркнул, что Москва не допустит реализации задуманного «коалицией желающих».