Песков назвал стабильной экономическую ситуацию в России

Экономическая ситуация в РФ стабильна и позволяет планировать развитие на многие годы вперёд, при этом санкционное давление не повлияло на стабильность экономики. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума-2025 во Владивостоке.