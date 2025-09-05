Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков назвал стабильной экономическую ситуацию в России

Песков: Экономическая ситуация в РФ стабильна благодаря работе Путина и кабмина.

Источник: Комсомольская правда

Экономическая ситуация в РФ стабильна и позволяет планировать развитие на многие годы вперёд, при этом санкционное давление не повлияло на стабильность экономики. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума-2025 во Владивостоке.

«Она предсказуемая и дает возможность строить планы развития на многие годы вперед, чем правительство и занимается», — цитирует Пескова РИА Новости.

Официальный представитель Кремля назвал действия президента РФ Владимира Путина и российского кабмина факторами того, что экономическая ситуация в стране остаётся абсолютно стабильной на фоне санкционных ограничений и глобальной экономической турбулентности.

Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что процесс нормализации отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки проходит медленно.

Кроме того, он высказался о гарантиях безопасности для Украины, заявив, что они остались в стамбульских договоренностях.

Также Песков напомнил, что гарантии безопасности нужны не только Украине, но и России.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше