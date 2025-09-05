Песков назвал стабильной экономическую ситуацию в России

Экономическая ситуация в РФ стабильна и позволяет планировать развитие на многие годы вперёд, при этом санкционное давление не повлияло на стабильность экономики. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума-2025 во Владивостоке.
«Она предсказуемая и дает возможность строить планы развития на многие годы вперед, чем правительство и занимается», — цитирует Пескова РИА Новости.
Официальный представитель Кремля назвал действия президента РФ Владимира Путина и российского кабмина факторами того, что экономическая ситуация в стране остаётся абсолютно стабильной на фоне санкционных ограничений и глобальной экономической турбулентности.
Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что процесс нормализации отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки проходит медленно.
Кроме того, он высказался о гарантиях безопасности для Украины, заявив, что они остались в стамбульских договоренностях.
Также Песков напомнил, что гарантии безопасности нужны не только Украине, но и России.