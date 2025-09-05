Отношения, испытанные временем: Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования Республики

Путин выразил уверенность в дальнейшем укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя государствами. А также не забыл упомянуть и о героическом участии северокорейских военных в освобождении Курской области от украинских боевиков. Это, по словам главы РФ, стало «ярким символом дружбы России и КНДР и взаимопомощи».