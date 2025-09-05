Отношения, испытанные временем: Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования Республики

Глава РФ Владимир Путин направил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму в преддверии годовщины образования КНДР. Российский лидер подчеркнул в поздравлении, что отношения Москвы и Пхеньяна «с честью выдержали испытание временем».
«77 лет назад наша страна первой признала новое корейское государство. С тех пор отношения между Москвой и Пхеньяном с честью выдержали испытание временем», — передает текст телеграммы Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Путин выразил уверенность в дальнейшем укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя государствами. А также не забыл упомянуть и о героическом участии северокорейских военных в освобождении Курской области от украинских боевиков. Это, по словам главы РФ, стало «ярким символом дружбы России и КНДР и взаимопомощи».
Как KP.RU писал ранее, помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что пока непонятно, когда состоится визит северокорейского лидера в Россию, но очередь его. Тем более в Москву его пригласил лично Владимир Путин.
