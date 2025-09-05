Ричмонд
Песков объяснил, для чего экономике России нужно было притормозиться

Песков: экономика РФ должна была охладиться ради макроэкономической стабильности.

Источник: Комсомольская правда

Охлаждение российской экономики необходимо было ради обеспечения макроэкономической стабильности. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

«Да, мы сейчас притормозились, но нужно было притормозиться с тем, чтобы обеспечивать макроэкономическую стабильность», — цитирует Пескова РИА Новости.

Песков подчеркнул, что происходит контролируемое охлаждение экономики, однако, является ли оно умеренным, предстоит выяснить во время дискуссии. В частности, этот вопрос является одним из основных обсуждаемых на ВЭФ, добавил пресс-секретарь Кремля.

Также Песков указал на то, что экономическая ситуация в РФ стабильна и позволяет планировать развитие на многие годы вперёд, при этом санкционное давление не повлияло на стабильность экономики.

Ранее пресс-секретарь Кремля отметил, что Россия видит попытки Европы сделать из Украины центр всего антироссийского.

