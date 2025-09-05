Ричмонд
В Башкирии гриппом и ОРВИ за неделю заболели почти 12 тыс. человек

Почти половина всех заболевших (43%) — дети.

Источник: Freepik

За прошедшую неделю в Башкирии зарегистрировано 11,7 тысячи случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Почти половина всех заболевших (43%) — дети, сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями вырос на 8,8% по сравнению с предыдущей неделей. В санитарном ведомстве уточнили, что в настоящее время преимущественно циркулируют вирусы негриппозного происхождения.

Напомним, в республике продолжается прививочная кампания против гриппа. Планируется, что вакцинацию пройдут около 2,5 миллионов жителей. Специалисты рекомендуют делать прививки в период с сентября по ноябрь для формирования устойчивого иммунитета к началу пика заболеваемости.