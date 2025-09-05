В Башкирии гриппом и ОРВИ за неделю заболели почти 12 тыс. человек

Напомним, в республике продолжается прививочная кампания против гриппа. Планируется, что вакцинацию пройдут около 2,5 миллионов жителей. Специалисты рекомендуют делать прививки в период с сентября по ноябрь для формирования устойчивого иммунитета к началу пика заболеваемости.