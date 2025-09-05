Жительница Прикамья надеялась получить выплату, но потеряла более миллиона

Выяснилось, что чайковчанка нашла в интернете объявление о возможности получения выплат гражданами Российской Федерации, родившимися в СССР. Женщина перешла по ссылке и заполнила анкету, затем ей в мессенджере позвонила девушка и представилась сотрудником одного из крупнейших банков. Звонившая объяснила, что для получения прибыли нужно установить на мобильный телефон специальное приложение, затем внести деньги, на которые будет начислен процент. Потерпевшая проделала все эти действия и перевела по номеру телефона 1 057 000 рублей. Через некоторое время она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.