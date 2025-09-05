Ричмонд
Актер Стивен Сигал приехал на Восточный экономический форум во Владивостоке

Участники ВЭФ выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с прибывшим на форум актером Сигалом.

Источник: Комсомольская правда

Американский актер Стивен Сигал прибыл на Восточный экономический форум (ВЭФ), который проходит во Владивостоке. Звезда Голливуда присутствует на мероприятии в качестве гостя.

Для Сигала зарезервировано место в первом ряду сектора слева. Прямо напротив этого места находится трибуна, с которой выступит президент Владимир Путин. Участники ВЭФ почти сразу выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с актером.

С 2016 года у актера есть российское гражданство, он проживает в РФ. Он часто появляется на значимых для страны мероприятиях. В последний раз он приезжал на парад Победы на Красной площади и был на на церемонии инаугурации Владимира Путина.

Прежде пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что речь президента на ВЭФ будет связана не с геополитикой, а с развитием Дальнего Востока. Он отметил, что все геополитические итоги уже были подведены в Пекине. На экономическом форуме речь пойдет о развитии российского региона, пояснил представитель Кремля.

