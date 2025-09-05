Без дополнительных характеристик: в Кремле рассказали, как воспринимают Трампа

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Кремль воспринимает 47-ого лидера США Дональда Трампа именно как американского президента, без каких-либо дополнительных субъективных характеристик. Об этом политик заявил в пятницу, 5 сентября, во время беседы с журналистами на полях Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ).
«Трамп для нас — президент Соединенных Штатов Америки», — четко и кратко ответил представитель Кремля на вопрос корреспондентов.
Как KP.RU писал ранее, в Кремле заявили, что рассказал, что разговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа — непростые, так как каждый из них отстаивает интересы своей страны.
5 сентября Владимир Путин проводит пленарное заседание ВЭФ. KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.