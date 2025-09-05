Красноярский «Сокол» проиграл «Металлургу» в стартовом матче сезона ВХЛ

Хоккейный клуб «Сокол» начал новый сезон в ВХЛ поражением от новокузнецкого «Металлурга» со счетом 2:4. Несмотря на яркую попытку отыгаться во втором и третьем периоде, красноярцам не удалось удержать равный счет.
Как сообщает пресс-служба клуба, гости уже в первом периоде открыли счет, а во втором увеличили преимущество до 2:0. За пять секунд до второго перерыва Илья Скворцов забросил первую шайбу команды в сезоне, сократив отставание.
В начале третьего периода Захар Полищук сравнял счет, однако «Металлург» сумел собраться и забросил еще две шайбы, обеспечив себе победу.
Следующую игру «Сокол» проведет уже 6 сентября против «Динамо Алтай» в рамках домашней серии. Тренерский штаб команды отметил необходимость работы над оборонительными действиями и реализацией моментов.
Несмотря на поражение, болельщики высоко оценили характер игры команды, особенно во второй половине матча. Красноярцы показали готовность бороться до конца, что дает надежду на успешное выступление в чемпионате.