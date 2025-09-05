В Башкирию завезли более 1,3 тысячи тонн зарубежных фруктов

За первые восемь месяцев 2025 года в Башкирию импортировали 1528 тонн растительной продукции. Как сообщили в региональном Россельхознадзоре, поставки осуществлялись из стран Средней Азии, Азербайджана, Казахстана и Турции.
Наибольшие объемы пришлись на фрукты из Узбекистана и Турции — общим весом 1298 тонн. В перечне ввезенной продукции значатся абрикосы, арбузы, мандарины, нектарины, персики, черешня и чернослив.
Кроме того, из Беларуси поступило 40 тонн семян пшеницы для посевных работ, из Казахстана — 156 тонн дробленого риса, а из Узбекистана — 29,7 тонн арахиса. Из Армении и Китая доставили 328 тысяч штук срезанных цветов.
Для сравнения: за аналогичный период 2024 года в регион ввезли свыше 3 тысяч тонн растительной продукции. Снижение объемов импорта фруктов и овощей связано с переориентацией ритейла на сотрудничество с отечественными производителями.
