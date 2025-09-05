Песков объяснил, зачем Путин пригласил Зеленского в Москву

При этом глава МИД Украины Андрей Сибига перечислил семь стран, где, как он утверждает, Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это Австрия, Святой Престол (Ватикан), Швейцария, Турция и три государства Персидского залива.