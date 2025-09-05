Песков объяснил, зачем Путин пригласил Зеленского в Москву

Президент России Владимир Путин пригласил Зеленского в Москву не для капитуляции, а для обсуждения возможных путей урегулирования конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Пресс-секретарь Кремля добавил, что в вопросе украинского урегулирования уже виден «свет в конце тоннеля».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не исключает возможности диалога с Зеленским. Местом проведения такой встречи российский президент назвал Москву.
При этом глава МИД Украины Андрей Сибига перечислил семь стран, где, как он утверждает, Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это Австрия, Святой Престол (Ватикан), Швейцария, Турция и три государства Персидского залива.
Также Сибига сообщил об отказе украинской стороны от проведения встречи в Москве президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. По словам дипломата, данное приглашение якобы является неприемлемым для Украины.