В Екатеринбурге 2026 год посвятят уральскому року

На заседании Совета по сохранению культурного наследия в Екатеринбурге обсудили планы по проведению Года уральского рока. Во встрече приняли участие врио губернатора Денис Паслер, глава города Алексей Орлов и легенды свердловского рок-клуба, сообщили в городской мэрии.
Юбилейный год будет посвящен 40-летию Свердловского рок-клуба и включит разнообразные мероприятия. Планируется установка мемориальных знаков, проведение образовательных программ для молодежи и поддержка современных музыкальных коллективов.
— Уральский рок — феномен, который навсегда изменил культурную картину не только Екатеринбурга и региона, но и всей страны. Благодаря ему мы говорим о нашем городе как о мегаполисе с музыкальным наследием мирового уровня, — отметил Алексей Орлов.
Особое внимание уделят сохранению наследия: будет проведена оцифровка архивных записей и организованы выставки. Открытием года станет благотворительный концерт группы «Урфин Джюс», средства от которого направят на создание репетиционных баз в школах.
В рамках Года уральского рока также планируется увековечить память выдающихся деятелей, включая установку мемориала Алексею Балабанову и памятной таблички группе «Агата Кристи», провести просветительские мероприятия для молодежи с участием известных музыкантов и поддержать проект «Город живет музыкой».
Врио губернатора Денис Паслер поддержал инициативы, подчеркнув важность сохранения музыкального наследия региона для будущих поколений.
Подготовка к празднованию уже началась, и в течение года екатеринбуржцев и гостей города ждут многочисленные музыкальные события и проекты.