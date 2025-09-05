WSJ: Главы европейских армий готовят план отправки 10 тысяч военных на Украину

Главы европейских армий при участии американских генералов разработали детальный план размещения на Украине более 10 тысяч военнослужащих. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на европейского дипломата.
Предполагается, что группировка будет разделена на две части: одна займется обучением и поддержкой украинских военных, а вторая, названная «силой сдерживания», будет предназначена для предотвращения возможных будущих российских вторжений.
По данным источника, воздушное патрулирование над Украиной планируется осуществлять силами ВВС, базирующимися за пределами страны. В разработке плана принимали участие американские генералы, включая главу объединенного командования НАТО в Европе, говорится в статье.
4 сентября канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявила, что страны — участницы «коалиции желающих» выразили готовность поставлять Киеву дальнобойные ракеты. Целью такого решения британская администрация назвала «дальнейшее укрепление оснащения» Украины.