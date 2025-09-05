Песков: В украинском урегулировании виден свет в конце тоннеля

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в пятницу, 5 сентября, заявил, что в процессе украинского урегулирования появился свет в конце тоннеля.
— (Путин) сказал, что свет в конце тоннеля есть, — отметил Песков.
При этом он подчеркнул, что говорить о конкретных сроках завершения конфликта на Украине пока невозможно, передает ТАСС.
Песков обратил внимание на то, что российский лидер Владимир Путин ждет президента Украины Владимира Зеленского в Москве для разговора, а не для капитуляции.
Глава Украины в свою очередь заявил, что предложение Владимира Путина приехать в Москву и там провести с ним переговоры означает, что на самом деле Кремль якобы не желает этой встречи.
3 сентября на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай Владимир Путин заявил, что не исключает встречи с Владимиром Зеленским. При этом он задался вопросом о смысле подобных контактов.
Также 4 сентября Дональд Трамп в беседе с CBS News заявил, что российский лидер Владимир Путин и Владимир Зеленский «пока не готовы» к заключению мирного договора.