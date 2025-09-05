У жителя Красноярска нашли нелегальные сигареты на 10 миллионов рублей

В Красноярске 43-летнего жителя будут судить за незаконный оборот табака. Как рассказали в полиции, мужчина арендовал несколько гаражей, закупил в интернете нелегальных табачных изделий и планировал перепродать их предпринимателям.
Когда преступная схема раскрылась, у мужчины в арендованных помещениях нашли больше 83 тысяч пачек сигарет разных брендов. На них не было маркировок, а у части были поддельные акцизные марки. Стоимость найденного эксперты оценили в 10 миллионов рублей.
Сейчас сотрудники полиции закончили расследование уголовного дела о сбыте товаров без маркировки, которое завели на неудавшегося «оптовика». Скоро дело передадут в суд, жителю Красноярска грозит до шести лет лишения свободы.