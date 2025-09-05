Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У жителя Красноярска нашли нелегальные сигареты на 10 миллионов рублей

Мужчина собирался торговать табаком без маркировки и с поддельными акцизами.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске 43-летнего жителя будут судить за незаконный оборот табака. Как рассказали в полиции, мужчина арендовал несколько гаражей, закупил в интернете нелегальных табачных изделий и планировал перепродать их предпринимателям.

Когда преступная схема раскрылась, у мужчины в арендованных помещениях нашли больше 83 тысяч пачек сигарет разных брендов. На них не было маркировок, а у части были поддельные акцизные марки. Стоимость найденного эксперты оценили в 10 миллионов рублей.

Сейчас сотрудники полиции закончили расследование уголовного дела о сбыте товаров без маркировки, которое завели на неудавшегося «оптовика». Скоро дело передадут в суд, жителю Красноярска грозит до шести лет лишения свободы.