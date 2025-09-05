Овчинский: более 3000 семей Северного Измайлова переехали в ЖК по реновации

В районе Северное Измайлово (ВАО) с начала переселения по программе реновации более трех тысяч семей уже отпраздновали новоселье в новых жилых комплексах. Об этом сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства.
Процесс переселения начался зимой 2018 года. Первой под заселение была передана новостройка на 5-й Парковой улице.
«Всего в районе Северное Измайлово предстоит расселить 179 жилых домов. Новые квартиры получат свыше 36 тысяч человек. Более трех тысяч семей уже переехали в современные жилые комплексы с готовой улучшенной отделкой, выполненной в соответствии с едиными стандартами программы», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Для облегчения переезда жителей предусмотрена бесплатная помощь. Заказать транспорт и услуги грузчиков можно через портал mos.ru или в центрах информирования на первых этажах новых домов.
В окрестностях новостроек создаются благоустроенные пространства: пешеходные зоны, освещение, зеленые насаждения и объекты инфраструктуры, что способствует созданию комфортной городской среды.
Ранее в пресс-службе Департамента градостроительной политики сообщили, что в Восточном округе, в районе Косино-Ухтомский, в рамках программы реновации было снесено 15 расселенных домов с применением технологии «умного сноса», включающей поэтапный демонтаж и обязательную сортировку строительного мусора. Около шести тысяч жителей получат новые квартиры, переселившись из 55 старых домов. Одним из первых результатов стало строительство новостроек на улице Черное Озеро в этом году.
Мэр столицы Сергей Собянин ранее поделился информацией о том, как программа реновации влияет на районы Москвы. Напомним, она была утверждена в августе 2017 года и охватывает около миллиона горожан. Программа предполагает расселение свыше 5,1 тыс. зданий. Собянин дал указание ускорить реализацию программы реновации в два раза, что соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».