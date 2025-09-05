Овчинский: более 3000 семей Северного Измайлова переехали в ЖК по реновации

Ранее в пресс-службе Департамента градостроительной политики сообщили, что в Восточном округе, в районе Косино-Ухтомский, в рамках программы реновации было снесено 15 расселенных домов с применением технологии «умного сноса», включающей поэтапный демонтаж и обязательную сортировку строительного мусора. Около шести тысяч жителей получат новые квартиры, переселившись из 55 старых домов. Одним из первых результатов стало строительство новостроек на улице Черное Озеро в этом году.