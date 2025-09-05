Грозы и до +31°С ожидаются в Беларуси в пятницу

МИНСК, 5 сен — Sputnik. Максимальная температура воздуха достигнет +30…+31°С в пятницу по юго-западу Беларуси, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность. Днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Утром местами возможен туман.
Ветер днем южный, юго-восточный 3−8 м/с, при грозах порывы могут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха будет колебаться от +22°С по северо-востоку до +31°С по юго-западу республики.
В Минске в пятницу прогнозируется переменная облачность, пройдет кратковременный дождь и возможна гроза. Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного, при грозе порывистый. Температура воздуха утром составит в белорусской столице +18…+21°С, днем — +24…+26°С, а в вечернее время — +19…+22°С.
В МЧС в свое время предупреждают, что среди факторов опасности жаркой погоды — отключение электрической энергии из-за перегрева трансформаторного оборудования, деформация асфальтового покрытия и увеличение количества ДТП, а также аварии на железнодорожном транспорте из-за деформации рельс.
Жара может стать причиной возникновения очагов природных пожаров, распространения огня на населенные пункты, линии ЛЭП и связи. Также повышается риск увеличения заболеваемости инфекционными и паразитарными заболеваниями, обостряются сердечно-сосудистые болезни и высока вероятность тепловых ударов.
Народные приметы на 5 сентября
5 сентября в деревнях отмечали праздник Лупа Брусничника. В православной традиции вспоминали святого мученика Луппа, слугу и верного соратника великомученика Димитрия Солунского.
Крестьяне День Лупа Брусничника связывали с началом сбора ягод. В почете была брусника: ей приписывали лечебные качества, ее использовали как оберег от болезней и сглаза.
Народные приметы:
- много брусники и других лесных ягод — к холодной и продолжительной зиме;
- волк ходит близ деревни — ждали ненастья и похолодания;
- ливень в этот день — к сырой и дождливой осени;
- ягоды крупные и сочные — следующий год будет урожайным;
- град на Лупа — скоро ударят заморозки, морозы наступят рано.