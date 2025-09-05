Грозы и до +31°С ожидаются в Беларуси в пятницу

В Минске в пятницу прогнозируется переменная облачность, пройдет кратковременный дождь и возможна гроза. Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного, при грозе порывистый. Температура воздуха утром составит в белорусской столице +18…+21°С, днем — +24…+26°С, а в вечернее время — +19…+22°С.