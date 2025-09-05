Легенды возвращаются: Фетисов рассказал о новой эре российского хоккея

«Естественно, это важно — провести прощальный матч на родине, там, где Павел появился в хоккейном мире. Это был очень красивый праздник, со смыслами, а предигровое шоу вообще потрясло всех — насколько было все продумано. Я видел, как у женщин на трибунах наворачивались слезы, как мальчишки, открыв рот, смотрели на эту красоту — как шло становление Павла как игрока, как ему не просто было пробиваться даже на уровне дворовой команды, как рядом были мама и папа и поддерживали его», — рассказал Фетисов.