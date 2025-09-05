Легенды возвращаются: Фетисов рассказал о новой эре российского хоккея

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Павел Дацюк, завершивший спортивную карьеру, провел прощальный матч в Екатеринбурге. Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов объяснил aif.ru важность этого события для РФ, а также раскрыл, чем именитый хоккеист может заняться в дальнейшем.
Дацюк может стать тренером, но не только им.
По мнению Фетисова, у Дацюка сегодня есть возможности стать хоккейным тренером.
«Будет ли Павел Дацюк тренером — от него зависит. Это непростая работа, надо понимать, что это двадцатичасовой рабочий день, анализ, подготовка, в общем, серьезная работа. Но мне кажется, у Павла есть достаточно много сегодня возможностей быть не только тренером», — сказал Фетисов.
По его словам, Дацюк также может быть учителем — детским тренером.
«Я говорю про его детскую хоккейную школу, где он может свои мысли и навыки передавать детям Екатеринбурга, Свердловской области и вообще всего хоккейного Урала. Мне кажется, у него есть видение и понимание, как это должно быть», — сказал депутат.
Кроме того, Дацюк, по мнению Фетисова, в будущем может стать министром.
«Думаю, что уровень министра спорта регионального тоже вполне подходит Павлу. Он очень взвешенный парень, ответственный, прошел все этапы становления и понимает, как эта система может и должна работать», — отметил Фетисов.
Матч Дацюка в РФ может стать хорошим примером.
Фетисов также объяснил важность проведения прощального матча Дацюка в его родном Екатеринбурге.
«Естественно, это важно — провести прощальный матч на родине, там, где Павел появился в хоккейном мире. Это был очень красивый праздник, со смыслами, а предигровое шоу вообще потрясло всех — насколько было все продумано. Я видел, как у женщин на трибунах наворачивались слезы, как мальчишки, открыв рот, смотрели на эту красоту — как шло становление Павла как игрока, как ему не просто было пробиваться даже на уровне дворовой команды, как рядом были мама и папа и поддерживали его», — рассказал Фетисов.
Он добавил, что такое спортивное шоу сегодня может быть хорошим примером для воспитания ребят не только в Екатеринбурге, но и в России в целом.
«То есть показать, что у каждого мальчишки есть шанс пробиться. И, конечно же, смысл матча заключался и в том, чтобы сказать слова благодарности болельщикам, родным и близким, семье, товарищам по команде», — сказал Фетисов.
Великие хоккеисты возвращаются на родину.
Очень важно, что практически все российские хоккеисты, которые играли в НХЛ, возвращаются на родину, отметил Фетисов.
«Можно сказать, что практически все наши великие хоккеисты вернулись на родину, скажем так, из командировки в Северной Америке. Это важно сегодня. Но самое главное, чтобы они имели возможность свой этот опыт применить в родной стране», — сказал Фетисов.
Он добавил, что не у каждого сейчас есть возможность и желание получить поддержку в регионах на открытие, к примеру, хоккейной школы.
«При этом считаю, это тот ресурс, который поможет аккумулировать опыт советской школы, откуда в основном вышли наши хоккеисты, и то, что они сумели увидеть в Северной Америке, и создать современный стиль развития хоккея в нашей стране», — сказал Фетисов.
Собеседник aif.ru отметил, что такие инициативы должны приветствоваться, так как «эти ребята имеют опыт, имя и желание сделать хоккей таким, как они его видят».
«Каждый из них имеет свою индивидуальность, свой почерк. И очень важно именно найти и раскрыть в юных хоккеистах тот талант, который позволил Павлу Дацюку и другим ребятам, которые возвращаются, заниматься любимым делом», — подытожил Фетисов.
Как сообщалось, в Екатеринбурге состоялся прощальный матч Дацюка с участием звезд хоккея.
Павел Дацюк родился в Екатеринбурге в 1978 году. Начинал карьеру в местных командах, затем играл и в КХЛ, и в НХЛ. Выигрывал Кубок Гагарина в составе питерского СКА (2017), дважды Кубок Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» (2002, 2008), чемпионат мира (2012) и Олимпийские игры (2018).
Дацюка называли «Волшебником» из-за способности забивать из самых неудобных позиций.