Минфин России разрабатывает линейку семейных финансовых инструментов

Как утверждает Чебесков, среди разрабатываемых инструментов есть, например: детская программа долгосрочных сбережений (ПДС); детское страхование; программа доверительного управления (это значит, что вы отдадите свои сбережения на управление государственному специалисту, который за процент будет вкладывать и преумножать деньги, предназначенные для ваших детей). На все подобные продукты, напомнил чиновник, президент России Владимир Путин поручил предусмотреть повышенный налоговый вычет — до миллиона рублей.