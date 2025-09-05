Минфин России разрабатывает линейку семейных финансовых инструментов

Заместитель министра финансов России Иван Чебесков дал интервью «Комсомольской правде», в котором рассказал, какие меры финансовой поддержки сейчас находятся в разработке у Минфина. По словам Чебескова, готовится целая линейка финансовых инструментов, которые помогут российским семьям чувствовать себя комфортнее.
«Нам не хватает инструментов для сбережения в пользу детей. Это нам исторически близко. Такие инвестиции пользовались спросом еще в советское время. Да и международный опыт это подтверждает. Поэтому стоит задача создать линейку семейных инструментов», — говорит замминистра.
Как утверждает Чебесков, среди разрабатываемых инструментов есть, например: детская программа долгосрочных сбережений (ПДС); детское страхование; программа доверительного управления (это значит, что вы отдадите свои сбережения на управление государственному специалисту, который за процент будет вкладывать и преумножать деньги, предназначенные для ваших детей). На все подобные продукты, напомнил чиновник, президент России Владимир Путин поручил предусмотреть повышенный налоговый вычет — до миллиона рублей.
Ранее KP.RU сообщил, что Минфин отчитался об увеличении Фонда национального благосостояния до 13,14 трлн рублей.