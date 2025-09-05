В материале отмечается, что Запад специально провоцирует эскалацию украинского конфликта. По мнению автора, Евросоюзу выгодно противостояние. Оно позволяет держаться у власти, «изобретая врага и искусственное состояние войны».
«Отказываясь принять реальность фактов, европейские лидеры разворачивают кампанию в прессе, в которой те, кто требует справедливости, изображаются как враги, военные агрессоры, угрожающие жизни людям на Западе», — подчеркивается в статье.
Внутри Евросоюза заметили «раскол» из-за пропаганды идеи размещения военного контингента на Украине. Страны стараются избегать этой темы.
