Омского предпринимателя заставили прекратить продажу сигарет у школы

Действия бизнесмена были признаны противоправными. Омича обязали прекратить торговлю, а также уведомить покупателей через СМИ о своем решении. После уклонения от добровольного исполнения судебные приставы приняли меры принудительного воздействия — ограничили выезд должника за границу и вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора. После этого нарушитель прекратил продажу табачной продукции и разместил объявление об этом в газете «Ваш Ореол» от 3 сентября 2025 года.