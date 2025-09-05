Омского предпринимателя заставили прекратить продажу сигарет у школы

Служба приставов добилась прекращения незаконной реализации табачной продукции в центре Омска. Основанием для вмешательства стало судебное решение против индивидуального предпринимателя, торговавшего сигаретами рядом с детскими образовательными учреждениями. Об этом сообщили 5 сентября в региональном ГУФССП.
Поводом для проверки послужило обращение потребителя. В ходе контроля установили, что торговля шла в павильоне «Чай, кофе, табак» по адресу: проспект Карла Маркса, дом № 29а/5. Торговая точка находилась менее, чем в ста метрах от территорий дошкольного и школьного учреждений. Это нарушало закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма.
Действия бизнесмена были признаны противоправными. Омича обязали прекратить торговлю, а также уведомить покупателей через СМИ о своем решении. После уклонения от добровольного исполнения судебные приставы приняли меры принудительного воздействия — ограничили выезд должника за границу и вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора. После этого нарушитель прекратил продажу табачной продукции и разместил объявление об этом в газете «Ваш Ореол» от 3 сентября 2025 года.
Ранее «КП Омск» сообщила, что 18-летнего мотоциклиста осудят за ДТП с пострадавшим ребенком.
Читайте на WWW.OMSK.KP.RU: www.omsk.kp.ru/online/news/6555309/