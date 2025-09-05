Ричмонд
Для Челябинска в ближайшие годы закупят еще 300−400 единиц общественного транспорта

Для Челябинска в ближайшие 3−4 года закупят еще 300−400 единиц общественного транспорта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Мэрия Хабаровска

Такие цифры озвучил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта области Александр Егоров.

По его словам, порядка 700 новых автобусов и троллейбусов приобретены за последние несколько лет в рамках реализации комплексной транспортной реформы.

«Я думаю, что за три-четыре года это будет еще плюс 300−400 единиц», — сказал чиновник.

Ранее он также сообщил, что в южноуральской столице до конца текущего года организуют еще восемь участков выделенных полос для общественного транспорта.

«Подготовлены ПОДДы с выделенными полосами по восьми участкам улиц. Теперь Комитет дорожного хозяйства города приступает к их обустройству. По плану нанести все восемь участков, но это будет зависеть от погодных условий», — говорится в комментарии.

При удачном раскладе к концу года в Челябинске к 35,5 км существующих «выделенок» добавится еще 12,4 км. Для контроля за соблюдением правил движения на участках с выделенным движением к концу года будет работать в общей сложности 26 видеокомплексов.