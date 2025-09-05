Ряд улиц и набережных в центре столицы закроют для проезда 6 и 7 сентября

«6 и 7 сентября ряд улиц в центре Москвы временно закроют для проезда транспорта в связи с проведением крестного хода», — говорится в сообщении.
Так, 6 сентября с 11:00 до 11:20 движение будет временно закрыто на ул. Петровка от Петровского бульвара до Крапивенского переулка. Кроме того, нельзя будет проехать по участку Крапивенского переулка от Петровского бульвара до ул. Петровка и по Петровскому бульвару от Крапивенского переулка до Петровки. А с 17:00 6 сентября до 6:00 7 сентября нельзя будет проехать по участку Лужнецкого проезда при движении в сторону ул. Хамовнический Вал от ул. 10-летия Октября до Хамовнического Вала.
Отмечается, что основные ограничения движения будут 7 сентября. Так, с 6:00 до 15:00 для транспорта закроют ул. Волхонка (от ул. Ленивка до Соймоновского проезда), Соймоновский проезд (от ул. Волхонка до Пречистенской набережной), Пречистенскую набережную (от ул. Ленивка до Фрунзенской набережной), Фрунзенскую набережную (от Пречистенской набережной до ул. Хамовнический Вал), ул. Хамовнический Вал (от Фрунзенской набережной до Новодевичьей набережной) и Лужнецкий проезд (от ул. Хамовнический Вал до пересечения с ул. 10-летия Октября). А с 12:00 до 15:00 нельзя будет проехать по Комсомольскому проспекту от д. 10а, строения 7 на Лужнецкой набережной до ул. 3-я Фрунзенская.
Кроме того, 7 сентября с 0:01 до окончания мероприятия будет запрещена парковка на ул. Пречистенская (от ул. Ленивка до Фрунзенской набережной), Фрунзенской набережной (от Пречистенской набережной до ул. Хамовнический Вал), ул. Хамовнический Вал (от Фрунзенской набережной до Новодевичьей набережной), в Лужнецком проезде (от ул. Хамовнический Вал до пересечения с ул. 10-летия Октября).