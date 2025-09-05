Ряд улиц и набережных в центре столицы закроют для проезда 6 и 7 сентября

Отмечается, что основные ограничения движения будут 7 сентября. Так, с 6:00 до 15:00 для транспорта закроют ул. Волхонка (от ул. Ленивка до Соймоновского проезда), Соймоновский проезд (от ул. Волхонка до Пречистенской набережной), Пречистенскую набережную (от ул. Ленивка до Фрунзенской набережной), Фрунзенскую набережную (от Пречистенской набережной до ул. Хамовнический Вал), ул. Хамовнический Вал (от Фрунзенской набережной до Новодевичьей набережной) и Лужнецкий проезд (от ул. Хамовнический Вал до пересечения с ул. 10-летия Октября). А с 12:00 до 15:00 нельзя будет проехать по Комсомольскому проспекту от д. 10а, строения 7 на Лужнецкой набережной до ул. 3-я Фрунзенская.