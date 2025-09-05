Две женщины Хабаровского края получили звание «Мать-героиня»

— Женщина, способная воспитать десять и больше детей, совершает настоящий героический поступок каждый день своей жизни. Она становится примером стойкости духа, силы воли и бескрайней любви. Такие женщины напоминают нам о ценности семьи, о важности преемственности поколений и духовных традиций русского народа, — отметила начальник главного управления социального развития губернатора и правительства края Наталия Гребенюк.