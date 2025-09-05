Две женщины Хабаровского края получили звание «Мать-героиня»

Указами Президента Российской Федерации Владимира Путина почетное звание «Мать-героиня» присвоено двум жительницам Хабаровского края. Высокой государственной награды удостоены Татьяна Александровна Грушевская из Хабаровска и Наталья Владимировна Николаева из поселка Эльбан Амурского района, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Татьяна Александровна Грушевская воспитывает 12 детей. Вся ее жизнь посвящена прекрасной миссии материнства. Она не только ведет домашнее хозяйство, но и прививает детям любовь к знаниям, музыке и чтению, вместе они ходят в библиотеки и музеи.
В семье царят любовь и взаимопомощь: старшие дети помогают растить младших, у каждого ребенка есть свои обязанности по дому.
В семье Грушевских все дети учатся: старшая дочь Кристина уже получила высшее образование и создала собственную семью, остальные ходят в школу и получают профессиональное образование, учатся музыке.
Многодетная семья часто выезжает на пикники, устраивает домашние вечера за сбором пазлов и приготовлением любимых блюд.
— Женщина, способная воспитать десять и больше детей, совершает настоящий героический поступок каждый день своей жизни. Она становится примером стойкости духа, силы воли и бескрайней любви. Такие женщины напоминают нам о ценности семьи, о важности преемственности поколений и духовных традиций русского народа, — отметила начальник главного управления социального развития губернатора и правительства края Наталия Гребенюк.
Еще одна героиня — Наталья Владимировна Николаева, которая вместе с мужем Алексеем Владимировичем в браке уже почти 30 лет. Они воспитали 12 детей и сейчас принимают активное участие в жизни пяти внуков. Родители с детства прививают детям хозяйственность и бережливость, развивают их творческие способности.
Все дети семьи закончили или учатся в школах искусств. Старшие дочери получили высшее образование и построили карьеру, младшие получают знания дома под чутким руководством Натальи Владимировны, которая сама организует для них развивающие занятия.
Супруги Николаевы отмечены почетным знаком «Родительская слава Хабаровского края».