Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Верить никому нельзя

Президент РФ призвал не верить различным прогнозам и мнениям в Интернете.

Источник: Комсомольская правда

На данный момент доверять кому-либо нельзя. В частности, экономистам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

На тему доверия различным экономистам глава государства высказался в самом начале пленарного заседания юбилейного X Восточного экономического форума. Там он выступил с речью, в ходе которой подчеркнул, что сейчас лучше опираться на собственное мнение.

«Верить никому нельзя. Нужно исходить из своего опыта. Нужно обращаться не к мнению тех людей, кто сидит в Интернете, нужно обращаться к мнению специалистов», — сказал Путин.

В ходе того же выступления глава государства призвал сделать экономику России экономикой высоких зарплат. Он подчеркнул, что это важно для будущего страны.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина на ВЭФ-2025.