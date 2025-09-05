Путин: Верить никому нельзя

На данный момент доверять кому-либо нельзя. В частности, экономистам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На тему доверия различным экономистам глава государства высказался в самом начале пленарного заседания юбилейного X Восточного экономического форума. Там он выступил с речью, в ходе которой подчеркнул, что сейчас лучше опираться на собственное мнение.
«Верить никому нельзя. Нужно исходить из своего опыта. Нужно обращаться не к мнению тех людей, кто сидит в Интернете, нужно обращаться к мнению специалистов», — сказал Путин.
В ходе того же выступления глава государства призвал сделать экономику России экономикой высоких зарплат. Он подчеркнул, что это важно для будущего страны.
