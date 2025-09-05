В Иркутской области 45 водителей оштрафовали за непропуск спецтранспорта

В Иркутской области проходит специальная операция «Маячок», во время которой дорожные полицейские проверяют, уступают ли водители дорогу машинам экстренных служб. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, мероприятие проводится в связи с ужесточением наказаний: с 1 сентября за непропуск скорой помощи, полиции или пожарных с включенными маячками и сиреной грозит штраф от 7,5 до 10 тысяч рублей или лишение прав на срок до года.