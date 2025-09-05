Ричмонд
В Иркутской области 45 водителей оштрафовали за непропуск спецтранспорта

С 1 сентября за непропуск скорой помощи, полиции или пожарных с включенными маячками и сиреной грозит штраф от 7,5 до 10 тысяч.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области проходит специальная операция «Маячок», во время которой дорожные полицейские проверяют, уступают ли водители дорогу машинам экстренных служб. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, мероприятие проводится в связи с ужесточением наказаний: с 1 сентября за непропуск скорой помощи, полиции или пожарных с включенными маячками и сиреной грозит штраф от 7,5 до 10 тысяч рублей или лишение прав на срок до года.

— За три дня рейдов полицейские уже составили протоколы на 45 водителей, которые не пропустили спецтранспорт, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Госавтоинспекция напоминает, что при приближении такой машины необходимо немедленно освободить полосу или остановиться у обочины. Даже небольшая задержка может стоить человеческой жизни, поэтому соблюдение этого правила крайне важно. Рейды продлятся еще несколько дней во всех районах области.

