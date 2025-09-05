В Марсе нашли твердое ядро

Член группы специалистов, занимающихся этим проектом, профессор Сунь Даоюань напомнил, что наука пришла к выводу о существовании внутреннего ядра у Земли еще в 1936 году, а в 80-х годах XX века ученые доказали, что оно твердое. «Исследование внутренней структуры Марса еще более сложное. Непосредственные данные наблюдений марсианских землетрясений были получены впервые только в 2018 году, — прокомментировал он изданию. — С тех пор там было зафиксировано более тысячи случаев сейсмической активности, однако слабые сигналы и шумовые помехи по-прежнему серьезно сдерживают исследования глубинных слоев этой планеты».