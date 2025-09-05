Более 3 тыс. семей переехали в новостройки в районе Северное Измайлово

«Всего в районе Северное Измайлово предстоит расселить 179 жилых домов. Новые квартиры получат свыше 36 тыс. человек. Более 3 тыс. семей уже переехали в современные жилые комплексы с готовой улучшенной отделкой, выполненной в соответствии с едиными стандартами программы. Кроме того, для упрощения процесса переселения жителям предоставляется бесплатная помощь при переезде. Заказать транспорт и услуги грузчиков можно как через портал mos.ru, так и в центрах информирования, расположенных на первых этажах новых домов», — приводятся в сообщении слова министра Правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.