Путин прокомментировал борьбу Центробанка с инфляцией

Российский лидер пояснил, что рост цен связан с инфляцией, с которой ЦБ активно борется, стремясь достичь необходимых экономических показателей. По словам президента, высокая ключевая ставка, используемая для этих целей, вызывает вопросы у представителей производственного сектора.