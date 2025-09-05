Путин прокомментировал борьбу Центробанка с инфляцией

На юбилейном X Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) президент России Владимир Путин обсудил проблему роста цен и меры, которые принимает Центральный банк (ЦБ) для её решения.
Российский лидер пояснил, что рост цен связан с инфляцией, с которой ЦБ активно борется, стремясь достичь необходимых экономических показателей. По словам президента, высокая ключевая ставка, используемая для этих целей, вызывает вопросы у представителей производственного сектора.
Однако Путин подчеркнул, что финансовые власти и ЦБ действуют профессионально. Он добавил, что устойчивая макроэкономическая политика остаётся основой для развития российской экономики.
