Путин объяснил, почему нельзя резко снижать ключевую ставку

Президент России Владимир Путин в пятницу, 5 сентября, заявил, что резкое снижение ключевой ставки Центробанком (ЦБ) приведет к стремительному росту цен.
— Наверняка здесь многие сидящие в зале скажут: да это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать. Но тогда цены будут расти, — объяснил глава государства.
Он подчеркнул, что регулятор работает над сдерживанием инфляции и стремится вернуть ставку к уровню 4−5 процентов, передает РИА Новости.
Финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что регулятор ошибочно борется с инфляцией через изменение ставки. По его мнению, инфляция в России не связана с избыточной денежной массой, а вызвана «большими аппетитами» продавцов, которые завышают цены, а антимонопольные органы этому не препятствуют.
12 сентября Центральный Банк России проведет заседание, во время которого будет обсуждаться изменение ключевой ставки. Сейчас она составляет 18 процентов, однако большинство экспертов ожидают ее понижения. Какие прогнозы дают экономисты — в материале «Вечерней Москвы».