Путин объяснил, почему нельзя резко снижать ключевую ставку

Финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что регулятор ошибочно борется с инфляцией через изменение ставки. По его мнению, инфляция в России не связана с избыточной денежной массой, а вызвана «большими аппетитами» продавцов, которые завышают цены, а антимонопольные органы этому не препятствуют.