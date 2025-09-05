Ричмонд
Путин назвал юбилейный ВЭФ поводом «подвести некоторые итоги»

Президент РФ начал выступление на пленарном заседании ВЭФ-2025.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании X Восточного экономического форума (ВЭФ) сказал, что сегодняшний юбилейный ВЭФ — это не только повод подвести некоторые итоги, но и обозначить дальнейшие шаги и планы на Дальнем Востоке по наращиванию роли в отечественной экономике и системе международных связей в растущем АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе).

«Юбилейный Восточный экономических форум — это не только повод подвести какие-то итоги совместных действий органов власти и предпринимателей, общественных объединений, но и обозначить дальнейшие шаги и наши долгосрочные планы на Дальнем Востоке», — резюмировал глава государства, выступая на пленарном заседании экономического форума во Владивостоке.

В эти минуты президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии юбилейного, десятого по счету ВЭФ во Владивостоке. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.