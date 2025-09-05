Путин назвал юбилейный ВЭФ поводом «подвести некоторые итоги»

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании X Восточного экономического форума (ВЭФ) сказал, что сегодняшний юбилейный ВЭФ — это не только повод подвести некоторые итоги, но и обозначить дальнейшие шаги и планы на Дальнем Востоке по наращиванию роли в отечественной экономике и системе международных связей в растущем АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе).